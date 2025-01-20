شكرا لقرائتكم خبر عن حزب "المستقلين الجدد" يثمن قرار العفو الرئاسي عن 4466 مسجونا والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد بأنه يثمن قرار العفو الرئاسي بمناسبة 25 يناير لما يزيد عن 4466 مسجونا لأسباب مختلفة.

وأكد الدكتور هشام عناني بأن قرار العفو الرئاسي جاء تماش مع ما تنتهجه الدولة من المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية لحقوق الإنسان والذي أطلقت منذ 2021.

وأضاف عناني بأن موجات العفو من لجنة العفو الرئاسي ذات بعد اجتماعي كبير ويمثل انفراجه كبيرة لكثير من الأسر عملا بمبدأ العقوبة تهدف إلى الإصلاح ثم يتبعها الدمج في المجتمع.



فيما أكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب بأن لجنة العفو الرئاسي تعمل على مدار الساعة للنظر في الحالات التي تستحق العفو ويتم عمل تقدير لكل حاله علي حده.



ويؤكد الحزب علي أن موجات العفو الرئاسي تحمل رسائل خارجية وأخرى داخلية للتأكيد علي أن الدولة المصرية حريصة علي كل المسارات التي من شأنها إنجاز ملف الإنسان المصري والمحافظة علي حقوقه.

