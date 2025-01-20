شكرا لقرائتكم خبر عن دينية الشيوخ توافق على اقتراح بتطوير مسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري والان مع تفاصيل الخبر

وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ على الاقتراح برغبة بشأن إحلال وتجديد وتطوير مسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري، المقدم من النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، وذلك خلال اللجنة بحضور الحكومة ممثلة في وزارات السياحة والآثار والأوقاف والتخطيط.

واستعرض النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، الاقتراح برغبة بشأن إحلال وتجديد وتطوير مسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري والموجه لكلاَ من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ووزير السياحة والآثار.

وقال: يتكون المسجد من مستطيل يتوسطه مربع مكشوف تحيط به الأروقة من جميع الجهات ويحتوى كل رواق على صف واحد من البوائك المكونة من عقود مدببة ممتدة عددها خمسة تقوم على أربعة أعمدة رخامية، وتابع: أما رواق القبلة فيحتوى على ثلاث بوائك، ويغطى المسجد سقف خشبى مكون من (خراطيم) ومربوعات مزخرف برسوم زيتية.

وقال إن مسجد عبد الرحمن كتخدا مغلق للترميم منذ عام 2008، وتسلمته شركة المقاولون العرب لعمل الترميم بتاريخ 12 مارس 2023، وتوقف العمل في 10 سبتمبر 2023.