شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى: توجد 137 شركة تعمل فى الطيران الشارتر بمصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن هناك جهود لتشجيع وتحفيز الطيران العارض "الشارتر" لدعم وتنمية السياحة، لافتا إلى أن هناك 137 شركة طيرن شارتر في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب العامة المقدم من النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بالمجلس، وعشرون عضوا بشأن سياسة استيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها، وذلك بحضور وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني.

وقال الوزير إن مصر للطيران لا تعمل في السياحة لأنها شركة محورية، وأشار إلى أن عمل الطيران يتعلق باتفاقيات دولية وقوانين البلد، وتابع: لو اختلفت نصوص الاتفاقية مع القانون المصرى تسرى الاتفاقية".

وتابع: "لدينا أكاديمية تدريب ونهتم جدا بالعنصر البشرى، نتكلم عن العنصر البشرى غير الفنى، لأن العنصر البشري الفني مدرب ومؤهل على أعلى مستوى، وكل شركات الطيران التي تم ذكرها إحنا أحسن منها بكثير وليس مجرد كلام خاصة على مستوى السلامة، وهناك بعض المشكلات خاصة تأخر الشنط وتأخر مواعيد الإقلاع، ونحاول حلها".

وذكر الوزير: "عشان نشجع الطيران العارض بدأنا نشجع شركاتنا، عندى شركة اسمها اير كايرو كانت من 4 سنوات لديها 4 طائرات في آخر شهر مارس ستكون 40 طيارة، وإن شاء الله خلال أشهر سيكونوا 90 طائرة، ويتم عمل تقييم ونشوف تأثيره على السلامة، ومصر سوق واعد تساعد على الحركة، عندى سياحة عالمية وسياحة شاطئية مطارات العلمين وشرم الشيخ والغردقة، وسياحة ثقافية من خلال مطارت الأقصر وأسوان وأبو سمبل وهكذا، وغيرها".

وأوضح أن الترويج السياحى للطيران العارض يتعلق بوزارة السياحة كاختصاص من اختصاصاتها، وكل شركات الطيران تنتظر بلهفة القطار السريع من الغردقة لأسوان، مستطردا: "الفترة الماضية من ضمن سياساتنا ارتباطنا بالمنظمات الدولية، لازم القطاع يكون مرن ويتفاعل مع المنظامت الدولية، وطبعا محتاجين نسوق ونروج من خلال المنظمات ونتفاعل معهم، وكنا بنعمل كدا قبل 2008 و2009".

وقال الحفني إن أحد النواب قال إن "هناك قفزة للأمام وقفزة للخلف"، معقبا: "طبعا كلام صحيح، إنما جزء من قفزة الخلف ليست بإيدنا وتتعلق بظروف فرضت علينا، وطبعا مصر للطيران محتاجة تحسين".

وأشار الوزير إلى موضوع التصوير السينمائي داخل المطارات، قائلا: "سألت على الموضوع دا وقيل لي إن المطار يأخذ تصوير فى اليوم 70 ألف جنيه لو تعمل تصوير لوكيشن، لو هتغير لوكيشن تدفع 10 آلاف جنيه، ونحرص على دعم صناعة السينما قدر الإمكان".

وأكد الحفني، أن بعض الخدمات داخل مطار القاهرة فيها مشاكل ومظاهر ستقل مع الوقت،، ورد على سؤال بشأن بعض المهندسين الذين تركوا المطار، قائلا: "مشى من عندنا 94 مهندس في سنة، ولأول مرة أوافق على زيادة المهندسين بنسبة 100%، وهذا فتح عليا باب في القطاع كله بس كان لازم أعمل كدا، وفتحنا إعلان وحطيناهم على إجراء سريع، لكن معلومة لازم تعرفوها إن المهندس لما يدخل النهاردة أول طيارة يقدر يمضي عليها بعد 3 سنين".