شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الشيوخ توافق على إحلال وتطوير شركة النصر للمسبوكات والان مع تفاصيل الخبر

وافقت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ على مقترح نائب التنسيقية بمجلس الشيوخ عمرو عزت حجاج، بشأن إحلال وتطوير شركة النصر للمسبوكات، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور ممثلى وزارتى الصناعة والعمل ومجلس إدارة شركة النصر للمسبوكات.

وقال النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "تعد شركة النصر للمسبوكات واحدة من قلاع الصناعة فى مصر والمتخصصة فى تصنيع مختلف أنواع المواسير الظهر المرضى وتأسست الشركة عام 1962 وشهدت العديد من الأحداث التى تسببت فى توقفها عن العمل خلال السنوات الاخيرة نتيجة تراكم الديون وعدم ضخ استثمارات فيها، سواء فى طناش او الإسكندرية".

وأضاف أن شركة النصر للمسبوكات تعتبر من الشركات الرائدة فى إنتاج مسبوكات الحديد الزهر الرمادى والحديد الزهر المرن فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، ويبلغ عدد العاملين بمصنعيها 1342 عاملا، كما تغطى منتجات الشركة احتياجات معظم مشروعات البنية الأساسية القومية للمياه والصرف الصحى فى مصر من مواسير الزهر المرن والوصلات والقطع والمسبوكات.

وقال إنه يقترح وضع استراتيجية وطنية لإحلال وتجديد وتطوير شركة النصر للمسبوكات تشتمل على أن تضع الحكومة يدها فى يد العمال ومجلس الإدارة وكافة المساهمين.

وطالب بضرورة النهوض بالشركة وإزالة كافة العقبات والتحديات التى تواجهها سواء من النواحى التمويلية أو توفير المواد والخامات اللازمة للتشغيل.

كما طالب بتوفير مصادر التمويل لعمل الصيانة اللازمة لخطوط الإنتاج، وشراء المواد الخام اللازمة، وضمان تحسين ظروف العاملين بالشركة من دفع مرتبات وحوافز وكافة الحقوق الأخرى للعاملين بصورة منتظمة.

كما طالبت اللجنة توفير كافة الخامات والمواد الأولية اللازمة لإعادة التشغيل المصنع لينطلق بكل قوة للإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج الذى سيوفر العملة الصعبة، التى ستساهم فى توفير المعدات والخامات الأولية من حصيلة التصدير بل وإقامة مصنع أخر، مستقبلا للتوسع فى تلبية احتياجات السوق المحلى والتوسع فى التصدير للخارج وبما يساهم فى توفير الالاف من فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطنى، وأيدت اللجنة المقترحات.