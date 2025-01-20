شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: مصر ستظل سلة غذاء العالم والرئيس منح القطاع اهتماما خاصا والان مع تفاصيل الخبر

شكر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حزب مستقبل وطن على المبادرات الخدمية في الشارع المصري.

وأضاف فاروق خلال كلمته بمؤتمر حزب مستقبل وطن لإطلاق مبادرة سداد ديون المزارعين فى الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، أن هذه المبادرة تعكس مدى الشراكة بين مؤسسات الدولة والأحزاب بالفئات الأولى بالرعاية، بجانب أن الشكر موصول لقيادات البنك الزراعي المصري. وشهدت الاحتفالية فقرة غنائية للفنان بهاء سلطان.

وأكد وزير الزراعة، أن الأمر يتطلب التكاتف من الجميع وتطوير السياسات والتعاون مع الأجهزة المعنية ودعم صغار المزارعين والإرشاد الزراعي والخدمات الزراعية الحديثة بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة، مشددا على أن من لا يملك قوته لا يملك قراره ، موضحا أن مصر ستظل سلة غذاء العالم، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أعطى اهتمام غير مسبوق بالقطاع الزراعي وقيادات حزب مستقبل وطن.



