شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يتحدث عن تكريم مجدى يعقوب ويعلق على إطلاق اسمه على مطار أسوان والان مع تفاصيل الخبر

تحدث سامح حفني، وزير الطيران المدني، عن تكريم الدكتور مجدي يعقوب - أستاذ جراحة القلب والصدر بالمعهد الوطني للقلب والرئة بكلية كوليدج بلندن، ومؤسس الصرح الطبي الكبير "مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب" بمدينة أسوان، وعن قرار إطلاق اسمه على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي، تقديرا لإسهاماته وإنجازاته.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب العامة المقدم من النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والاثار بالمجلس، وعشرون عضوا بشأن سياسة استيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها، وذلك بحضور وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني.

ورد وزير الطيران المدني على سؤال أحد النواب عن سبب عدم إطلاق اسم الدكتور مجدى يعقوب على مطار أسوان الدولي، قائلا: "الدكتور مجدى يعقوب رمزا كبير وقدم الكثير لمصر وللبشرية، لذلك تكريمه واجب، دارت بعض التساؤلات هل أسوان كاسم ولا الدكتور مجدى يعقوب، ناس قالت الاسم وناس قالت الدكتور مجدي يعقوب، قولنا نرجع للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، وسألنا وقالوا إن تغيير اسم مطار عمل صعب جدا إلا لو لصالح السلامة".

وأشار إلى أن عمل تغيير لاسم مطار قد يستغرق أكثر من 10 أشهر، وتابع: "كرمنا الدكتور مجدى يعقوب ولما أخذنا قرار قولنا فرصة نكرم الراجل وهو يستحق، وكان الهدف تكريم رمز، وصالة كبار الزوار أكثر صالة يدخلها الصفوة، لنشاور على هذا الرجل ونقول هذا عالم مصرى، وخلال شهر تروحوا تشوفوا صور الدكتور مجدي بطول الصالة".

واستطرد الوزير: "ناس تقول ليه فتحت على نفسك الفتحة دى، نحن نحاول عمل نمذجة لاحترام رموز البلد والقامات، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تقدير العلماء والمُبدعين في مختلف المجالات الذين ساهموا بإنجازاتهم العلمية في خدمة الإنسانية والبشرية كونهم رموزًا مضيئة ساهمت في إعلاء اسم ومكانة مصر عالميًا، ويأتي هذا التكريم لمشواره العلمي الطويل ولإسهاماته المتميزة والعديدة في مجال جراحة وزراعة القلب، لاسيما إنجازه الطبي الغير مسبوق مؤخرًا في تطوير صمامات القلب، هذا إلى جانب خدماته الجليلة لعلاج أبناء الوطن وإنقاذ حياة العديد من المرضى على مستوى العالم؛ كما سيتم وضع صور البروفيسور الجراح العالمي مجدي يعقوب بجميع صالات السفر والوصول بمطار أسوان الدولي.