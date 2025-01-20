شكرا لقرائتكم خبر عن "المتطوعون شباب مصر" يعلنون دعمهم اللامحدود لجهود الدولة بالقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن كيان "المتطوعين والكيانات الشبابية- شباب مصر - الكتلة الصلبة للدولة المصرية" اصطفافهم وتطوعهم الكامل، ودعمهم اللامحدود لجهود القيادة السياسية والدولة المصرية فى صنع وبناء السلام، وحفظ أمن واستقرار الشرق الأوسط، والتى كللت وتوجت باتفاق الهدنة ووقف الحرب فى غزة. وهى الجهود النابعة من موقف تاريخى ثابت وراسخ ومسئولية وطنية قومية من الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

كما أعلنوا عن نيتهم التطوع فى مقدمة الصفوف لدعم جهود مؤسسات الدولة المصرية الوطنية الحكومية والمدنية فى مرحلة الهدنة ما بعد العدوان الخاصة بدعم وإغاثة الأشقاء فى قطاع غزة.

مؤكدين وضعهم أنفسهم رهن إشارة الدولة المصرية، على أتم الاستعداد والجاهزية لتنفيذ التكليفات التى تشرفنا بها القيادة السياسية فى إطار جهود دعم القضية، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتكثيف الجهود الإنسانية.