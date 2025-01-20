شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هشام سويلم: قرار الرئيس بالعفو عن 4466 محكوم عليهم انتصار للإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

رحب النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح بالعفو عن 4466 محكوم عليهم في جرائم مختلفة رجالاً ونساءً، مراعاة لظروفهم الإنسانية، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية رئيس الجمهورية، وذلك بمناسبة احتفالات 25 يناير، مؤكدا أن قرار الرئيس السيسى يعد انتصارا للإنسانية.

وقال النائب هشام سويلم، إن قرارات الرئيس السيسي بالعفو عن محكوم عليهم تأتى فى إطار سعيه دائمًا لتحقيق مطالب جميع أبناء الوطن فى كافة ربوع الجمهورية، وانطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه يعكس البعد الإنساني الراسخ في كثير من سياسات الدولة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي تأكيدًا على حرص القيادة السياسية على تخفيف المعاناة عن كاهل الأسر المصرية وإعطاء فرصة جديدة لمن يستحقها.

وأشار سويلم، إلي أن هذه القرارات تؤكد استخدام الرئيس السيسى لصلاحياته الدستورية بشكل متزايد للعفو عن بعض المحكوم عليهم بهدف تعزيز حريتهم وعودتهم للمجتمع كمواطنين فاعلين، و تأكيد على حرص الرئيس على مستقبل أبنائه، ورسالة طمأنة للأسر بمواصلة لجنة العفو لأعمالها، والحرص على إنهاء هذا الملف، وهو من أهم وأبرز مطالب الحوار الوطنى".

وتابع النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات العفو الرئاسي تناسب حالة الرضا العامة فى المجتمع، والالتفاف حول القيادة السياسية والرغبة في انفتاح كامل على مختلف التيارات، وبث السعادة والفرحة في نفوس أهاليهم وعائلاتهم، كما أنها ليست الأولى طوال الفترة الماضية، وأصبحت حدث سياسي متكرر يفرح آلاف المصريين، ويأتي في إطار اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان بمصر، وأن قرارات العفو الرئاسي تعكس حرص القيادة السياسية، على توفير مناخ إيجابي تتناسب مع حالة الحوار الوطنى، ومواصلة العفو عن المئات ممن يستحقون هذه القرارات.