شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد سمير: قرار العفو الرئاسي يعكس البعد الإنساني للدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير، واصفا القرار بأنه خطوة تعكس البعد الإنساني الذي تتبناه القيادة السياسية، وحرصها على مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية للمواطنين.

وأكد النائب أحمد سمير زكريا، على أن هذا القرار رسالة أمل جديدة لهؤلاء المفرج عنهم وذويهم، بما يعزز من روح التكاتف بين الدولة والشعب، كما أن العفو عن المحكوم عليهم يمثل فرصة جديدة لهم للاندماج في المجتمع والمساهمة في بنائه، خاصة أن العودة إلى الحياة الطبيعية تُعد هدفًا رئيسيًا للإصلاح والتأهيل.

وأشار زكريا إلى أن اختيار توقيت العفو بالتزامن مع احتفالات 25 يناير يحمل دلالة رمزية تعبر عن القيم الوطنية التي تجمع المصريين كما يعكس هذا القرار التقدير الكبير الذي توليه القيادة السياسية للبعد الاجتماعي، وسعيها الدائم لدعم استقرار الأسر المصرية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مثل هذه القرارات تُظهر الوجه الإنساني للدولة المصرية، وتعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، حيث أن الرئيس السيسي يواصل تقديم نماذج عملية للتفاعل مع تطلعات الشعب، بما يعزز من وحدة الصف الوطني ويُرسخ قيم التسامح.

ودعا زكريا إلى استثمار هذه الفرصة من قبل المُفرج عنهم لبدء حياة جديدة تسهم في بناء الوطن، معربًا عن أمله في أن يستمر هذا النهج الإنساني الذي يحقق التوازن بين تطبيق القانون ودعم القيم المجتمعية. واختتم حديثه بتوجيه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه اللفتة الكريمة التي أدخلت البهجة والسرور على آلاف الأسر المصرية.