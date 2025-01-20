شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة السكان بالحوار الوطنى: هناك ضرورة لتقنين الإجهاض الآمن والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة نيفين عبيد مقرر لجنة السكان بالحوار الوطني إن هناك ضرورة لإصدار قانون لتنظيم عمليات الإجهاض وكفالة الحق فى النفاذ للخدمات العلاجية والعقوبة فى حالة الامتناع عن توفير العلاج والخدمة الطبية.

وأكدت على ضرورة اشتمال القانون لدواعى تجيز الحق فى الإجهاض الآمن ومنها حماية الحق فى الصحة وسلامة الأسرة، وتقليل حالات الحمل غير المرغوب فيه، بالإضافة إلى إتاحة الحق فى الإجهاض الآمن فى حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب للنساء ذوات الإعاقة الذهنية.

وشددت أن هناك تخوف من الحديث عن قانون للإجهاض لكن التعثر فى وجود الإجهاض الآمن هو تعثر فى الوصول للصحة المطلوبة للمرأة.

وذلك خلال احتفالية ختامية عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم، بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر.

وشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.