شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فوزى: الحكومة وضعت خطة لتحقيق الأمن الغذائى والتنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمبادرة حزب مستقبل وطن لسداد ديون صغار المزارعين، وهو ما يؤكد مكانة المزارعين لدى الحزب، قائلا: "سداد ديون المزارعين خطوة حيوية ومهمة واعتراف بقيمة العمل الشاق الذي يقوم به المزارعين".

وقال "فوزي" خلال كلمته في احتفالية حزب مستقبل وطن تحت عنوان "إيد بتبني وإيد بتساعد"، إن دعم المزارعين واجب وطني، ويجب على الجميع المساعدة في ذلك لتخفيف الأعباء عنهم.

وتابع: "الحكومة تحت قيادة الرئيس وضعت خطة لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي وتمكين المزارعين من الصعوبات التي تواجههم، كما أكدت القيادة السياسية على أهمية قطاع الزراع كقاطع حيوي.

واستكمل: "نحن نعيش في توقيت يتطلب التعاون والتكاتف والمزارع يواجه صعوبات مالية، ولذلك أدعو الجميع للمساهمة في مبادرة الحزب لجعلها منهجا مستداما، والتأكيد على أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق الأهداف المنشودة".