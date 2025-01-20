شكرا لقرائتكم خبر عن منال عوض: تكفل مستقبل وطن سداد ديون المزارعين يعكس تكاتف مؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

وجّهت الدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية الشكر لحزب مستقبل وطن على إطلاق مبادرة سداد ديوان المزارعين، مؤكدة على أن هذه المبادرة تعكس تكاتف جميع مؤسسات الدولة من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص لتحقيق التنمية وتخفيف العبء عن المزارعين.

جاء ذلك فى كلمتها خلال مؤتمر مستقبل وطن لإطلاق مبادرة سداد ديون المزارعين في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، بحضور وزراء وقيادات الأحزاب من مختلف التيارات السياسية وأعضاء حزب مستقبل وطن في المحافظات.

كما وجّهت الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بالفلاح المصري وتوفير حياة كريمة له ودعمه بمبادارت مختلفة مقدمة التهنئة لكافة المزارعين المستفيدين من مبادرة مستقبل وطن.