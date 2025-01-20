شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين ميشيل: وساطة مصر للوصول لوقف إطلاق النار فى غزة خطوة يشهد لها التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

قالت نرمين ميشيل، عضو الهيئة التأسيسية بحزب الوعي، إن المساعدات الإنسانية التي تقوم بها الدولة المصرية لقطاع غزة أثبتت على أرض الواقع أنها على قدر عالٍ من المسؤولية تجاه القضية الفلسطينية، وهذا كان واضحاً منذ بداية حرب 7 أكتوبر والتي راح ضحيتها أطفال ونساء وشيوخ بدون رحمة ولا إنسانية.

وأشارت ميشيل إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة بجهود القيادة السياسية لكى تحقق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني بعد المعاناة التي استمرت أكثر من عام من القتل وتدمير البنية التحتية واستهداف المدارس والمنظمات الدولية ، وقد لعبت مصر دورآ بارزا في تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع و تحقيق أقصى استفادة وفتح معبر رفح لتقديم يد العون للاشقاء الفلسطنيين.

وأضافت عضو اللجنة التأسيسية بحزب الوعي أن دور مصر الرائد في الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة خطوة يشهد لها التاريخ ويؤكد على أنها صمام أمان المنطقة برعاية دولة عريقة لها مواقف واضحة وكداعم رئيسي للسلام في منطقة الشرق الأوسط.

ودعت ميشيل جامعة الدول العربية بضرورة تنظيم مؤتمر دولي لاعمار غزة وعمل صندوق مخصص لاعادة الحياة مرة أخري في قطاع غزة، مثمنة جهود مصر الرافضة للتهجير القسري وافشال مخططات الدول ذات الأطماع المختلفة.