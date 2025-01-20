شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن: سنشارك بقوة في المساعدات الإنسانية للأشقاء بغزة والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد عبد الجواد، الأمين العام ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب يعمل ايد بايد بالمظهر الذي يليق به كحزب الأغلبية، والحزب الذي يمتلك كوادر في مختلف المجالات والقطاعات، موجها الشكر لأعضاء الحزب جميعهم على ما يبذلونه من جهد لتعزيز جهود الدولة المصرية في كافة القطاعات.

وتابع عبد الجواد، خلال كلمته اليوم باحتفالية الحزب التي يقيمها تحت اسم " ايد بتزرع وايد بتساعد"، للإعلان عن تكفل الحزب بسداد ديوم الفلاحين على مستوى الجمهورية ممن تقل مديونياتهم عن 10 آلاف جنيه: "شكرا للمزارعين جهودهم في الحفاظ على الأمن الغذائي، مؤكدا أن الرئيس مهتم بالقطاع الزراعى، ومن ضمن برنامجه اللانتخابي إضافة 4.5 مليون فدان للرقعة الزراعية.

وتابع :" في ظل التحديات والصراعات التي تشهدها المنطقة، فخور أني بوطن في مصر الدولة التي حباها الله بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يمتلك رؤية ثاقبة نحو الجمهورية الجديدة، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وعلى المستوى الإقليمي والدولي مصر تتمتع بمكانتها الدولية، ولعل قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة تكليلا للجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحفاظ على القضية الفلسطينية ومقدارت الأمن العام المصري ".

واستكمل:" نمتلك أيدولوجية ورؤية واضحة داعمة لمؤسسات الدولة ومشروع الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي، والسياسة لدينا لها منظور مختلف، قواعد تنظيمية، لدينا خبرات، وكوادر في كافة المجالات لإثراء الحياة السياسية، وقبل كل ذل الدور الخدمي المجتمعي بالتواجد وسط المواطنين في الشارع المصري، ذلك الدور الذي كان في فترة من الفترات خاليا مما دفع جماعات للقفز على هذا الدور وكادت تذهب بالدولة لولا وعي المصريين امتلاك مصر مؤسسات قوية استطاعت الحفاظ علي الدولة.

وأشار إلى أن الحزب في ظل الجهود المبذولة في القضية الفلسطينية، الحزب سيشارك بقوة في المساعدات المتجهة للأشقاء الفلسطينيين.