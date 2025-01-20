شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لحقوق الإنسان يشيد بالعفو الرئاسى عن 4466: أحلى احتفال بـ25 يناير والان مع تفاصيل الخبر

أشادت الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بالقرار الجمهورى للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير.

وأكدت أن هذا القرار هو أفضل احتفال بذكرى ثورة 25 يناير، ويعتبر احتفال خاص للمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشددة على أن عدد المفرج عنهم والمتمثل فى 4466 فرد فى حد ذاته فرحة عارمة، فاليوم هناك 4466 أسرة تحتفل ويحتفل معها الجميع.

وذلك خلال احتفالية ختامية عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم، بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر.

وشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.