شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يعلن تكفله بسدد ديون 6412 مزراعا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب مستقبل وطن أنه سيتكفل بسداد جميع ديون الفلاحين على مستوى الجمهورية، والتي تقل عن 10 آلاف جنية، والبالغ عددهم تقريبا 6412 مزراعا.

وثمن الحزب مواقف القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن القيادة السياسية المصرية قدمت دعماً غير مسبوق للقضية الفلسطينية حتي نجحت في التوصل إلي هدنة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال انطلاق مبادرة الحزب والتي تحمل عنوان "سداد ديون المزارعين.. ايد بتزرع وايد بتساعد"، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، وزيرة التنمية المحلية منال عوض، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابة والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء فاروق وزير الزراعة، وعدد من قيادات الحزب، وحشود كبيرة من المواطنين.



