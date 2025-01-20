شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: قرارات العفو الرئاسى تفعيل واقعى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير، يأتي في إطار جهود الدولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشارت النائبة، إلى أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص من أجل تفعيل ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن القرار الجمهوري يمثل البعد الإنساني للرئيس السيسي.

وقالت أمل سلامة: الرئيس السيسي حريص في كل مناسبة، لإدخال الفرحة فى قلوب جميع أبناء الوطن بإصدار قرارات العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم.

وطالبت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة العمل بشكل مكثف من أجل إعادة دمج المفرج عنهم مجتمعيا، ضمن خطة الدولة في عمليات الإصلاح والتأهيل، بما يحافظ على البنيان المجتمعي للدولة المصرية.