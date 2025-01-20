شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لمجلس إدارة نادى الصحفيين الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس إدارة نادى الصحفيين، مؤتمرًا صحفيا الخميس القادم، بمقر نادى الصحفيين بشارع البحر الأعظم لتوضيح كافة ما يخص شئون النادى وإقتراب أعمال التطويرمن الإنتهاء بما يليق بقيمة ومكانة الصحفيين.

وقال محمد شبانة، إنه سيتم شرح كافة العراقيل التى تعرض لها النادى والإعلان عن إصدار التراخيص الرسمية للنادى وهى الأزمة الضخمة المستمرة منذ 30 عاما، وكذلك إنهاء أزمة مديونيات النادى ومخالفاته لكل الوزارات وأجهزة الدولة والجهات المعنية وتحمل المجلس الحالى لإدارة النادى أعباءها وهمومها وهذه التركة الثقيلة والمستمرة منذ أكثر من 25 عاما ودون أن يتحمل أعضاء النادى مليما واحدا.

وتابع :"بعد عمل شاق ودون ضجر ودون حتى الرد على حملات التشكيك المعتادة واصلنا العمل والعمل فقط واقتربنا من خط النهاية وسنعلن كل شىء بوضوح وإن شاء الله تستمتعون قريبا بناديكم الفاخر".