شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يصل البيت الأبيض بعد مغادرة كنيسة سانت جونز والان نبدء بالتفاصيل

تنصيب ترامب

الدمام - شريف احمد - وصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إلى البيت الأبيض، بعد أن تواجد في كنيسة سانت جونز بواشنطن.ويستعد ترامب، لدخول البيت الأبيض للمرة الثانية بعد توليه المنصب للمرة الأولى عام 2017 إثر فوزه على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.غادر ترامب المنصب في 20 يناير 2021 بعد خسارته أمام الرئيس جو بايدن، الذي تنتهي ولايته اليوم.وعلى الرغم من رفضه الاعتراف بالهزيمة حينها واتهامه بوجود تزوير في الانتخابات، يعود ترامب الآن ليصبح الرئيس السابع والأربعين.