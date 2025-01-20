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ترامب يصل البيت الأبيض بعد مغادرة كنيسة سانت جونز

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إلى البيت الأبيض، بعد أن تواجد في كنيسة سانت جونز بواشنطن.
ويستعد ترامب، لدخول البيت الأبيض للمرة الثانية بعد توليه المنصب للمرة الأولى عام 2017 إثر فوزه على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

تنصيب ترامب

غادر ترامب المنصب في 20 يناير 2021 بعد خسارته أمام الرئيس جو بايدن، الذي تنتهي ولايته اليوم.
وعلى الرغم من رفضه الاعتراف بالهزيمة حينها واتهامه بوجود تزوير في الانتخابات، يعود ترامب الآن ليصبح الرئيس السابع والأربعين.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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