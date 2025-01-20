شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة ويعود للانعقاد 2 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس التي انعقدت اليوم الاثنين، على أن تعقد الجلسة العامة القادمة يوم الأحد الموافق 2 من شهر فبراير المقبل.

وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، موافقة المجلس على إحالة طلبي مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، واستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها، وذلك بحضور وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، وما دار بشأنهما من مناقشات وتعقيب وزير الطيران المدني إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل لبحثهما وإعداد تقرير عنهما.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب العامة المقدم من النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والاثار بالمجلس، وعشرون عضوا بشأن سياسة استيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها، وذلك بحضور وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني.