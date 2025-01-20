شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ يحيل طلبى مناقشة بشأن تطوير شركات الطيران والمطارات للجنة المختصة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، موافقة المجلس على إحالة طلبي مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، واستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها، وذلك بحضور وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، وما دار بشأنهما من مناقشات وتعقيب وزير الطيران المدني إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل لبحثهما وإعداد تقرير عنهما.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب العامة المقدم من النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والاثار بالمجلس، وعشرون عضوا بشأن سياسة استيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها، وذلك بحضور وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني.

وقال المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس: "الوزير تحدث بشكل تفصيلي وقام بالإجابة بشفافية ووضوح على كافة التساؤلات، سلطت الأضواء على نقاط كثيرة كانت مفقودة".

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "الوزير سامح الحفني متمكن جدا من الموضوعات الذي يتكلم فيها، هو رجل طيار واخد السلم الوظيفي من بدايته وترأس الشركة القابضة وسلطة الطيران المدني، وسيكون هناك متسع كبير من الوقت لمناقشة كل هذه التفاصيل، وفقا للتقاليد البرلمانية بيان الوزير سيحال للجنة المختصة".