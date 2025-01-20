شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الريادة يشيد بقرار الرئيس السيسى بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم، بمناسبة احتفالات الـ 25 من يناير في خطوة وصفها بأنها تعكس اهتمام القيادة السياسية بالجانب الإنساني.

وأضاف أمين تنظيم حزب الريادة، أن هذا القرار يحمل رسائل إنسانية من الرئيس السيسي في إطار مراعاة الظروف لبعض المحكوم عليهم، معتبراً هذا العفو، يمثل فرصة للمستفيدين للعودة إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة الفاعلة في المجتمع.

وقال عليوة إن العفو عن هذا العدد الكبير من المحكوم عليهم يُعد خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتأكيد على أن القيادة السياسية تضع الإنسان في قلب أولوياتها، كما يعزز من روح التعايش بين جميع فئات المجتمع.

ووجه أمين تنظيم حزب الريادة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه اللفتة الإنسانية، مؤكداً أن مثل هذه القرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء.