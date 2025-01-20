شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران أمام الشيوخ: خطة متكاملة للنهوض بالمجال الجوى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إنه جار إعداد خطة متكاملة من أجل النهوض بالمجال الجوي المصري، وبدأت من 4 شهور وسبقتها خطة العام الماضي، مشيرا إلى أن مصر اتفقت أكثر من 500 مليون يورو لتجديد شبكة الرادارات، وهو الأمر الذي يمثل أمن قومي.

وأضاف "الحنفي" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، المنعقدة اليوم الإثنين، لمناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن إنشاء المطارات وتطويرها، وسبل دعم الطيران العارض: "سعينا لجلب خبراء لتطبيق المعايير القياسية الجديدة لجذب الحركة الجوية، مما ينعكس في مزيد من الإيرادات فضلا عن الانعكاسات البيئية بخفض نسبة ثاني أكسيد الكربون".

ولفت "الحنفي" إلي أنه لا يوجد طيران على مستوى العالم تحمل ثورتين، وقرارين بتحرير سعر الصرف مثلما حدث في مصر، لاسيما وأن غالبية مصروفات قطاع الطيران يكون بالعملة الصعبة، مشيراً إلي أن القطاع خدمي هادف للربح، وعانى في الفترة الأخيرة بسبب العديد من التحديات.

ولفت "الحنفي" إلي تأثر قطاع الطيران العالمي بشكل كبير بسبب وباء فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الطيران المصري يمثل أمن قومي للدولة، وخصوصا شركة مصر للطيران.