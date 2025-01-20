شكرا لقرائتكم خبر عن تحت قبة الشيوخ.. تساؤلات نيابية حول دور مصر الطيران فى تنشيط السياحة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عُقدت اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، تساؤلات برلمانية حول أسباب تراجع تصنيف مصر للطيران عالميا، مع التأكيد على ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير المطارات المصرية، ودور مصر الطيران في تنشيط السياحة المصرية.

وتساءل النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن سبب التأخر في تطوير المطارات المصرية والمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص مقارنة بالدول الأخرى التي لم تتردد وأخذت الخطوات وتسبق مصر. كما تسأل البرلماني عن أسباب عدم استغلال شركة مصر للطيران بصفة ربحية، قائلا "لماذا لم نصل إلي هذه المعادلة".

كذلك كانت تساؤلات النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن أسباب تراجع تصنيف شركة مصر للطيران عالميا، بعدما دخلت كأفضل 100 شركة على مستوي العالم، فضلا عن تأخر التصنيف العربي بعض الشيء وذلك بالرغم من كونها الأقدم.

ودعا "عبد العزيز" وزير الطيران بضرورة التكامل والتعاون مع وزارة السياحة انطلاقا من كون الطيران والسياحة لا ينفصلان إنما يرتبطان ببعضهما البعض، مشيراً إلي أمله في الاستماع إلي دور مصر الطيران في تنشيط السياحة المصرية، فضلا عن التيسيرات لمنتجي الأفلام والمسلسلات لاسيما وأن الدقيقة للتصوير في مطار القاهرة تصل إلي عشرات آلاف الجنيهات مقابل مجانيها في مطارات أخرى.

بدوره قال النائب طارق رسلان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن الوزير عرض في اجتماع مطول لشرح تفصيلي لرؤية وسياسية الوزارة والتي منح فيها وزير الطيران النواب، أحساس عميق أنه سيتمكن من تطوير القطاع، منوها إلي اتفاقية مع التوصيات التي وردت بطلبي المناقشة لاسيما مشاركة القطاع الخاص وفتح المجال لها للمشاركة الفاعلة في هذا المجال.

في السياق ذاته، أكد النائب سيد عبد العال، رئيس برلمانية حزب التجمع، إن القصة الحقيقة تكمن في الإدارة، لذا نريد إدارة متطورة حديثة تقود هذا القطاع، فالمسألة ليست القطاع الخاص فقط.