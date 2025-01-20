شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية برفع كفاءة المطارات وشركات الطيران وتأهيل وتدريب العاملين والان مع تفاصيل الخبر

طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بدعم العنصر البشري في شركات الطيران، وأن يكون هناك اهتمام بتطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين جودة الخدمات وزيادة الطاقة الاستيعابية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب العامة المقدم من النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والاثار بالمجلس، وعشرون عضوا بشأن سياسة استيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها، وذلك بحضور وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني.

وأكد المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على أهمية تطوير وتأهيل العنصر البشري في شركات الطيران والمطارات، وتدريب العاملين في تلك الأماكن، وأن تكون هناك خطة قوية لتطوير العامل في المطارات المصرية لأنه يكون له رد الفعل الأول والأخير، فضلا عن خطة لكيفية جذب السائحين، وتعظيم الاستفادة من الطيران الشارتر أو الطيران العارض لتنمية السياحة المصرية.

وقال النائب محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ: "المطارات المصرية وخاصة مطار القاهرة واجهة الدولة، وهناك بعض الظواهر يجب معالجتها، منها أن بوابات تفتيش الدخول تؤدي إلى تأخر العديد من المسافرين لأنها مزدحمة، كما أن ظاهرة تواجد سائقي التاكسي أمام المطار، ظاهرة لا توجد في مكان في العالم، ويجب أن يكون لهم مكان مخصص بدلا من أنهم يطاردوا المسافرين، فضلا عن القضاء على مظاهر الحصول على "بقشيش".

وأشار إلى مشكلة التأخر في الخروج في الجوازات، وقال: "تأخرنا في بصمة العين، والتي أصبحت ضرورة بسبب موضوع تشابه الأسماء بالنسبة للكثير من المسافرين، فضلا عن مشكلة ارتفاع الأسعار في مصر للطيران والخدمة لا تناسب الأسعار".

وتحدث النائب محمود سامي الإمام، عن ضرورة الاهتمام بتطوير ودعم صناعة الطيران فهى من الصناعات طويلة الأجل، وتطوير المطارات والخدمة المقدمة، وقال: هناك مشاكل كثيرة في مصر للطيران يجب حلها.

وتحدث النائب أحمد شاهين عن أهمية وجود استتراتيجية لرفع قدرة شركات الطيران وتعزيز القدرة الاستيعابية لأسطول الطيران والمطارات.

وقال النائب مؤمن معاذ: "المطارات واجهة الدولة، يجب الاهتمام بالمطار في محافظة الوادى الجديد وعودة طائرات مصر للطيران إلى الوادى الجديد حتى لو على مستوى الطائرات الصغيرة".