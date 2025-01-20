شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: مصر دولة قوية.. ومصر للطيران صمدت فى ظل الظروف الجيوسياسية والان مع تفاصيل الخبر

أكد وزير الطيران المدني دكتور سامح أحمد زكي الحفني، أن مصر دولة قوية في الطيران المدني، وأن شركة مصر للطيران تمكنت من الصمود في ظل الظروف الجيوسياسية المحيطة، وتعد ظهيراً للأمن القومي المصري، مشيراً إلي دورها في إجلاء المصريين من مناطق الصراعات، ومنها ما شهدته ليبيا ولبنان، قائلا:" تكلفنا فوق تكلفة الرحلات نحو 2 مليون دولار مصاريف زائدة بسبب النقل في مناطق صراعات أو حرب".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، المنعقدة اليوم، لمناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن إنشاء المطارات وتطويرها، وسبل دعم الطيران العارض.

وشدد "الحفني" على قوة المراقبة الجوية المصرية حيث أصبحنا فجأة نستقبل 3 آلاف رحلة مقابل 1400 رحلة سابقا، وذلك أثناء الضربات بين إسرائيل وإيران، فأصبح الجميع يدخل على المجال الجوي المصري، مما يدل على الاهتمام بالعامل البشري في قطاع الطيران المصري والتدريب.

ونوه وزير الطيران سامح الحفني، إلي إشادة المنظمة الأوروبية للمجال الجوي بالمراقبة الجوية في مصر ودورها مؤخرا، وتحدثوا عن تبادل الخبرات.