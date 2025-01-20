شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية محمود القط يسأل الحكومة عن مشاركة القطاع الخاص فى تطوير المطارات والان مع تفاصيل الخبر

استعراض النائب محمود القط عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري.

وقال محمود القط، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إن المطارات المدنية تعد المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد إلى الأراضي المصرية، مشيرا إلى أن الدولة قامت منذ عام 2015 بإنشاء العديد من المطارات الجديدة و التي تتواكب مع الجمهورية الجديدة، وما تشهده من طفرة توسعية في الأراضي المصرية، لتكون المطارات أحد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيا أو صناعيا.

وأضاف "القط" أنه تم وضع خطط تطوير وتوسعة المطارات القائمة إلا أن هناك مطارات تم افتتاحها منذ عده سنوات ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها إلى الآن، كما تم تخصيص أراضي بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة ولم يبدأ العمل بها حتى الآن، وبالرغم من التطوير والتوسعة في العديد من المطارات المحورية إلا أنها لم تصل إلى المستوى العالمي الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة مما يستلزم.

وطالب البرلماني باستيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص سواء بنظام ال BOT أو نظام PPP.