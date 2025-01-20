شكرا لقرائتكم خبر عن طارق البرديسى: الشائعات جزء من خطة الإخوان لتأجيج الفتن فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن جماعة الإخوان تستخدم الشائعات والأكاذيب بشكل ممنهج لاستهداف الأمن القومي المصري وزعزعة استقرار الدولة، مضيفا أن الجماعة تسعى إلى نشر معلومات مغلوطة عبر منصات الإعلام الاجتماعي، بهدف تشويه صورة الحكومة المصرية وتعزيز الانقسامات الداخلية، وإن جماعة الإخوان تستخدم الشائعات والأكاذيب بشكل ممنهج لاستهداف الأمن القومي المصري وزعزعة استقرار الدولة.

وأوضح أن الجماعة تسعى إلى نشر معلومات مغلوطة عبر منصات الإعلام الاجتماعي، بهدف تشويه صورة الحكومة المصرية وتعزيز الانقسامات الداخلية.

وأوضح البرديسي أن هذه الحملات الإعلامية المدعومة من قبل الإخوان تأتي في وقت حساس تشهد فيه مصر تحديات اقتصادية وسياسية، وهو ما يجعل من السهل استغلال بعض الأزمات لإشعال الفتن وتحقيق أجنداتهم الخاصة.

كما أشار إلى أن هناك محاولات مستمرة لزعزعة الثقة بين الشعب والحكومة، معتمدة على تحريف الحقائق وتشويه الواقع.

واستعرض البرديسي دور وسائل الإعلام في التصدي لهذه الأكاذيب، مؤكداً على ضرورة التوعية المجتمعية والتحقق من المعلومات قبل تداولها.

كما شدد على أهمية تكاتف المؤسسات الرسمية والشعبية لمواجهة هذه الحرب النفسية التي تستهدف وحدة مصر وأمنها.

وأكد البرديسي أن مصر قادرة على تجاوز هذه المحاولات البائسة من خلال تعزيز قوتها الداخلية وإصلاحاتها المستمرة، مشيراً إلى أن الشائعات لن تؤثر في مسارها التنموي والنضال من أجل مستقبل أفضل للمصريين.



