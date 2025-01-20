شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة: البكالوريا المصرية خطوة جريئة نحو تحسين التعليم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكدت دراسة حديثة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر تسعى بخطى واثقة نحو تطوير منظومتها التعليمية عبر تقديم شهادة "البكالوريا المصرية" كبديل لنظام الثانوية العامة التقليدي، في محاولة لمحاكاة النماذج العالمية الناجحة مثل البكالوريا الدولية (IB) والبكالوريا الفرنسية.

وجاء في الدراسة، أن هذه الخطوة الطموحة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز تنافسية الطلاب المصريين على المستوى العالمي، متابعة: "ولكن، هل يحمل هذا النظام الجديد بين طياته آمالًا كبيرة أم أنه مجرد قفزة غير محسوبة نحو مستقبل مجهول؟، لا يمكن إنكار أن تقديم البكالوريا المصرية يمثل تحولًا جذريًا في الفكر التعليمي، فبدلًا من التركيز على الحفظ والتلقين، يسعى النظام الجديد إلى تنمية المهارات النقدية عبر التعلم متعدد التخصصات، علاوة على ذلك، يوفر هيكل البكالوريا المصرية فرصًا أكثر مرونة من النظام الحالي المتبع في الثانوية العامة والذي يصنف بأنه (عالي المخاطر) بحسب تقارير البنك الدولى ذات الصلة".

ولفتت الى أن البكالوريا المصرية تمثل خطوة جريئة نحو تحسين التعليم في مصر، لكنها ليست خالية من التحديات، لذا فإن نجاح هذا النظام يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة على إدارة العملية برشاده وفعالية وضمان استدامة الجهود، وبينما يُعد هذا التحول فرصة لتغيير مستقبل الأجيال القادمة، فإن الإخفاق في التخطيط والتنفيذ قد يحول هذا الحلم إلى عبء جديد على منظومة التعليم المصري.

