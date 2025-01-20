شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: جلسات الحوار الوطنى حول التعليم نموذج ناجح للتشاركية المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن الجهود المبذولة في إطار الحوار الوطني لمناقشة قضية التعليم وإطلاق "المجلس الأعلى للتعليم والبحث والابتكار" تعد خطوة جوهرية نحو تحسين جودة التعليم في مصر لأن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء أجيال قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية كما أنه يدعم التزام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية بما يواكب احتياجات العصر.

وأشار أستاذ العلوم السياسية في تصريح لـ ”الخليج 365”، إلى أن جلسات الحوار الوطني حول التعليم، التي بدأت في مايو 2023، كانت نموذجا نجاحا للتشاركية بين الأطراف المختلفة، حيث تم إشراك ممثلين عن الأحزاب السياسية، والخبراء، والمجتمع المدني، بالإضافة إلى ممثلي وزارة التربية والتعليم وأثمرت عن توصيات هامة نفذتها الحكومة، مثل السماح للمجتمع المدني بالمشاركة في العملية التعليمية، وتوفير أراضٍ ومنح تراخيص لدعم هذه الجهود، إلى جانب التوسع في تعيين المعلمين لسد العجز القائم.

وأضاف فرحات أن إدخال مناهج جديدة تعزز المواطنة والقيم الوطنية في مراحل التعليم المختلفة يعد إنجازا بارزا، حيث ستساهم هذه الخطوة في بناء وعي وطني عميق لدى الأجيال القادمة كما أن العمل على تقليل الفجوة بين التعليم الحكومي والدولي من خلال توأمة المدارس، وتطوير المناهج، وتدريب المعلمين يظهر حرص الدولة على تحقيق العدالة التعليمية.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، الحوار الوطني كان حريصا على تضمين أصوات كافة الفئات المعنية، من خلال تنظيم استبيانات رأي للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والخبراء وقد سلطت هذه الاستبيانات الضوء على أبرز التحديات، مثل الرواتب والتدريب للمعلمين، وجودة المناهج، والسياسات التعليمية، بالإضافة إلى الحاجة لتوفير أنشطة وبرامج تعليمية تعزز من تجربة الطلاب في المدارس.

وأكد فرحات أن تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل يعد نقلة نوعية ستساعد على تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشيدا بالتعاون بين القطاع الخاص والحكومة في هذا المجال ومشددا علي ضرورة استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ التوصيات بشكل فعّال، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم المصري، ويضمن بناء أجيال قادرة على تحقيق النهضة الشاملة.