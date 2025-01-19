شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: مستقبل وطن يقدم دعما لذوى الإعاقة وأصبح لدينا أبطال والان مع تفاصيل الخبر

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التحية والتقدير للمجهود الكبير الذي يقوم به حزب مستقبل وطن من خلال العمل الدؤوب للحزب.

وتابع صبحي، خلال كلمته اليوم باحتفال حزب مستقبل وطن باليوم العالمي لذوي الإعاقة :" بداية من خلال حفل الزواج الجماعي وتقديم جهاز العرائس فى اكثر من محافظة ، مشيرا إلى أن اليوم الحزب يقيم احتفالية مهمة لذوي الإعاقة وتقديم الدعم لهم وهذا شئ مهم

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن تواجده مع وزيرة التضامن ممثلين عن الحكومة لتقديم الدعم لهذا العمل والجهد الكبير، موجها الشكر لرئيس الحزب والأمين العام والمهندسة امل مبدي، على الجهد والعمل الدؤوب تجاه ذوي الإعاقة ، متابعا: شاهدنا فى بلادنا قادرون باختلاف أبطال رياضيين، ونتطلع للقادم أفضل.

خلال الحفل

وزير الشباب

حفل الزواج الجماعي

حفل الزواج الجماعي لمستقبل وطن