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وزير الشباب: مستقبل وطن يقدم دعما لذوى الإعاقة وأصبح لدينا أبطال

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  • وزير الشباب: مستقبل وطن يقدم دعما لذوى الإعاقة وأصبح لدينا أبطال 2/5
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  • وزير الشباب: مستقبل وطن يقدم دعما لذوى الإعاقة وأصبح لدينا أبطال 5/5

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القاهرة - سامية سيد - كتب هشام عبد الجليل

الأحد، 19 يناير 2025 08:04 م

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  التحية والتقدير للمجهود الكبير الذي يقوم به حزب مستقبل وطن من خلال العمل الدؤوب للحزب.

وتابع صبحي، خلال كلمته اليوم باحتفال حزب مستقبل وطن باليوم العالمي لذوي الإعاقة :" بداية من خلال حفل الزواج الجماعي وتقديم جهاز العرائس فى اكثر من محافظة ، مشيرا إلى أن اليوم الحزب يقيم احتفالية مهمة لذوي الإعاقة وتقديم الدعم لهم وهذا شئ مهم

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن تواجده مع وزيرة التضامن ممثلين عن الحكومة لتقديم الدعم لهذا العمل والجهد الكبير، موجها الشكر لرئيس الحزب والأمين العام والمهندسة امل مبدي، على الجهد والعمل الدؤوب تجاه ذوي الإعاقة ، متابعا: شاهدنا فى بلادنا قادرون باختلاف  أبطال رياضيين،  ونتطلع للقادم أفضل.

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خلال الحفل 

 

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وزير الشباب

 

 

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حفل الزواج الجماعي 

 

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حفل الزواج الجماعي لمستقبل وطن

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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