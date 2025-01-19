شكرا لقرائتكم خبر عن ذوي الإعاقة بمستقبل وطن: الرئيس السيسى غير نظرة المجتمع لمتحدى الإعاقة بدعم غير مسبوق والان مع تفاصيل الخبر

نظم حزب مستقبل وطن، احتفالية تحت اسم " اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2024"، وذلك بحضور قيادات الأمانة المركزية ووزراء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وحضر الاحتفالية أيضا، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وبدأت الاحتفالية بعرف النشيد الوطني، وتلاوة القرآن الكريم من احد أصحاب ذوي الإعاقة، وشارك فى تقديم الحفل رحمة خالد، السباحة الإعلامية.

وتم عرض فيلم تسجيلي عن نشاط حزب مستقبل وطن في دعم ذوي الإعاقة وتوفير احتياجات ومستلزمات لمتحدي الإعاقة، من كراسي متحركة وأجهزة تعويضية، وغيرها من الأجهزة

وقالت المهندسة أمل مبدي، أمين عام الأمانة المركزية للأشخاص ذوي الإعاقة بحزب مستقبل وطن، إن الحزب متواجد على أرض مصر، وفيما يخص ذوي الإعاقة اعدادهم من 12 إلي 15 مليونا، الشعب المصري كله مهتم بالقضية، و رئيس الجمهورية غير نظرة المجتمع كله حيال الأشخاص ذوي الإعاقة، أصبحت كل مؤسسات الدولة تعمل لتذليل اية عقبات قد تواجه ذوي الإعاقة، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم متحدي الإعاقة.



