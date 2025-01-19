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صناع الحياة عضو التحالف الوطنى تجهز شاحنات المواد الغذائية ضمن القافلة التاسعة لغزة

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صناع الحياة عضو التحالف الوطنى تجهز شاحنات المواد الغذائية ضمن القافلة التاسعة لغزة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

الأحد، 19 يناير 2025 06:34 م

تُواصل مؤسسة "صناع الحياة"، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهودها المكثفة لاستكمال تجهيز شاحنات المواد الغذائية التي سيتم إرسالها ضمن القافلة التاسعة الموجهة لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

وتأكد المؤسسة التزامها بتسخير كل إمكانياتها لوصول المساعدات في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن هذه القافلة تُعد امتدادًا لجهود التحالف الوطني في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز قيم التضامن الإنساني.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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