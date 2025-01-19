شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى.. بنك الشفاء المصرى يجهز شاحنات المساعدات الطبية ضمن القافلة التاسعة لغزة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار دوره الفعّال ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بدأ بنك الشفاء المصري في تجهيز شاحنات المساعدات الطبية التي تحتوي الأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة، تمهيدًا لإرسالها كجزء من المساعدات الإنسانية ضمن القافلة التاسعة الموجهة إلى قطاع غزة.

تهدف هذه القافلة إلى دعم الأسر المتضررة في القطاع، وتعزيز جهود التحالف الوطني في تقديم الإغاثة العاجلة، بما يواكب رؤية التحالف لتوفير الدعم الإنساني للفئات الأكثر احتياجًا في أوقات الأزمات.