شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الجود عضو التحالف الوطنى تشارك فى القافلة التاسعة الموجهة لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

تستعد مؤسسة الجود، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تجهيز مواد إغاثية متنوعة وعربات إسعاف جاهزة لتقديم الدعم اللازم في مختلف المناطق القطاع، ضمن القافلة التاسعة للتحالف الوطني الموجهة لقطاع غزة، مما يسهم في تعزيز الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ وتوفير الاحتياجات الأساسية للحالات الحرجة.

وأكدت المؤسسة أن مشاركتها تأتي في إطار رؤية التحالف الوطني لتعزيز العمل الإنساني المشترك وتوحيد الجهود لخدمة الأشقاء الفلسطينيين، حيث تشمل القافلة دعمًا شاملاً يلبي احتياجات الأسر المتضررة، ويسهم في تخفيف المعاناة في ظل الأوضاع الصعبة التي يواجهها القطاع.