شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: جار تجهيز كافة نقاط مسار العائلة المقدسة لوجستيا لافتتاحها والان مع تفاصيل الخبر

قال شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، إنه جار استكمال تجهيز كافة نقاط مسار العائلة المقدسة من الناحية اللوجيستيه، بما يُعزز من وضعها علي البرامج السياحية للسائحين الوافدين، مضيفا: "بنشوف حاليا احتياجات كل نقطة، وما ينقصها، ومش هتفلسف، إنما سنجلب منفذي الرحلات في الخارج لرؤية هذه النقاط بأعينهم ونتناقش من أجل وضعها على خريطة رحلة السائح الوافد إلي مصر".

وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لفت وزير الطيران إلي استخدام الأدوات الحديثة والتكنولوجيا في التسويق للسياحة المصرية، ومنها السوشيال ميديا.

ولفت شريف فتحي، إلي أنه مع محدودية الموارد يتم إعادة ترتيب وسائل تنشيط السياحة، لكي تنفق هذه الموارد بشكل مقنن وفي آليات ستؤتي بثمارها، من خلال التركيز على فعاليات يكون العائد منها أكبر.

جدير بالذكر، أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، يناقش طلب مقدم من النائبة راجية الفقى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر"، وكذلك طلب المناقشة المقدم من النائب جيفارا الجافى، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية".