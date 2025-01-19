شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة لـ"الشيوح": يشترط فى الشقق الفندقية النظافة وسلامة السائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إن الشقق الفندقية والمنازل الفندقية تحصل من وزارة السياحة ووزارة التنمية المحلية على تراخيص، لكن يشترط أن النظافة وسلامة السائح".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة راجية الفقى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية.

وتابع: "نشترط فى مسألة الشقق الفندقية حماية السائح والنظافة"، مضيفا: "هناك شقق فندقية نتركها للعمل لكن لن تحصل علي تراخيص إلا اذا كان لديها سلامة للسائح ونظافة"، مشيرا إلي أن الحصول علي تراخيص سوف يكون برسوم رمزية" مشددا علي أهمية أن تكون هذه الشقق الفندقية مؤهلة لاستقبال السائح والنظافة والسلامة".