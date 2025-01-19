شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة لـ"الشيوح": 30% من المنشآت الفندقية فى مصر تطبق الطاقة النظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إن 30% من المنشآت الفندقية في مصر تطبق أساليب الطاقة النظيفة، مشيرا إلي أن هناك تزايد في هذا الأمر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة راجية الفقى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية.

وأضاف فتحي، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن هناك من أبلغنا أنه لن يزور مصر إلا إذا كان الاستخدام فى الطاقة النظيفة 100% عام 2030، مشيرا إلي أن هناك تزايد في استخدام الطاقة النظيفة سواء عبر بناء طاقة نظيفة بجوار الفنادق أو تزويد من شبكتنا".

وبشأن مسألة التدريب، قال وزير السياحة والآثار، التدريب مقسم إلي عدة أنواع تدريب نقوم به مع المواظفين، موضحا أن هناك تدريب آخر نقوم به مع الاتحاد الغرف السياحية، مشيرا إلي أن اتحاد الغرف السياحية منظمة مجتمع مدني نشترك معها في التطوير للقطاع ونختلف معها كرقيب".

وبشأن الإنترنت السريع ورفع البنية الأساسية، قال: سوف نرسله ملفا إلي مجلس الشيوخ يتضمن جميع الجهود، كاشفا عن أن الشهر المقبل سوف يتم تفعيل أكاديمية السياحة والآثار بشكل "أون لاين" حتي يتم الوصول إلي النسب الأكثر من المواطنين وبشكل أسرع".