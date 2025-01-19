شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: النهوض بالقطاع يحتاج لمليارات ونطرح مبادرات تتوافق مع إمكانياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، هناك العديد من طرح المبادرات من أجل النهوض بالقطاع، مضيفا: "نطرح مبادرات وفقا لإمكانيات الدولة، وزارة المالية تتحمل نسبة الفائدة، كما أن هناك اجتماعات فى مجلس الوزراء لمناقشة الأوضاع الفنية بشأن المبادرات الخاصة ببناء الغرف السياحية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس، لمناقشة طلب مقدم من النائبة راجية الفقى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية.

وأوضح فتحي، إن هناك من التطوير لدعم البنية الأساسية التحتية للقطاع السياحي، كما أن هناك طرق جديدة من أجل الدخول علي الأماكن السياحية والتي كان منها عمل "ويب سايت" للطلاب من أجل دخول الأماكن السياحية، كما أن هناك باركود علي القطاع السياحية".

وأشار إلي أن الوزارة تعمل بخطى ثابتة بشأن التحول الإلكتروني، مضيفا: "نسير بخطى بطيئة بالطريقة التي تتوافق مع إمكانات المالية للدولة المصرية، فنحن لدينا ميزانيات محددة، وأي عمليات تطوير تحتاج إلي مليارات الدولارات لكي تتم".