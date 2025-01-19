شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: دور مصر ريادى فى دعم القضية الفلسطينية واستقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 19 يناير 2025 01:08 م

ثمنت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فى قطاع غزة، مُشيدة بالدور المحوري الذي قامت به مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التوصل إلى هذا الاتفاق الهام.

وأكدت موسى، أن مصر كانت دائماً داعمةً للسلام والاستقرار في المنطقة، ومستمرةً في جهودها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الجهود المصرية الدبلوماسية المكثفة مكنت مصر من تحقيق هذا الإنجاز مما يعكس دورها الريادي في دعم القضية الفلسطينية والعمل على إنهاء دوامة العنف والحفاظ على أرواح الأبرياء.

وتابعت النائبة رحاب موسى، أن نجاح التوصل إلى هذه الهدنة يُبرز أهمية الدور المصري كوسيط موثوق في تحقيق السلام بالمنطقة.

وشددت عضو مجلس النواب، على أهمية استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن مصر لم تدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم من خلال فتح معبر رفح أمام المساعدات الطبية والغذائية العاجلة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه يُعد هذا الدعم جزءاً من التزام مصر الثابت بمساندة الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

وطالبت النائبة رحاب موسى، المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني والعمل على تقديم المساعدات اللازمة لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.

واختتمت عضو مجلس النواب بيانها بالتأكيد أن مصر ستظل دائماً داعمةً للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مشيرة إلى أن استمرار الهدنة وفتح مسارات الحوار هو الطريق الأمثل لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.