شكرا لقرائتكم خبر عن تحت قبة الشيوخ.. النواب والحكومة ينعيان الفريق جلال هريدي: ترك بصمة خالدة والان مع تفاصيل الخبر

نعي أعضاء مجلس الشيوخ والحكومة الفقيد النائب الفريق جلال الهريدى عضو المجلس ورئيس حزب حماة الوطن، الذي انتقل إلى جوار ربه، مؤكدين على البصمة الخالدة التي تركها سواء في تاريخ الحياة العسكرية، أو العمل العام والسياسي.

ونعت وكيله مجلس الشيوخ فيبي فوزي، الفقيد واصفه إياه بأنه رجلاً من أنبل رجال مصر، وأحد رموز قواتنا المسلحة، الذي ترك بصمة خالدة في تاريخ العسكرية المصرية كونه مؤسس سلاح الصاعقة، الذي ارتبط دائماً بالبطولات والتضحيات.

وقالت "فوزي" في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن مساحات العطاء اتسعت للراحل العظيم في العمل العام والسياسي والحزبي، إذ كان رئيسا لحزب حماة الوطن، الذي يعد واحدا من أهم الأحزاب السياسية المصرية.

وأكدت فيبي فوزي، علي الحرص والالتزام للفقيد بحضور الجلسات منذ رئاسته التاريخية للجلسة الافتتاحية لدور الإنعقاد الأول للفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، وحتى وافته المنية ولبى نداء ربه دون ان يغيب او يتقاعس عن المشاركة والحضور، مهما كانت الظروف، بل كان دائماً اول من يدخل إلى قاعة المجلس.

وأختتمت كلمتها بالدعاء للفقيد بقولها : "نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدّم لوطنه، وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما نعي اللواء طارق نصير، رئيس برلمانية حماة الوطن الفقيد جلال هريدي، متقدما بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر الذي أصدر أوامره بأن تكون جنازة الفريق الهريدي جنازة عسكرية، مما يؤكد أن الرئيس بالفعل رئيس وطني ومخلص ويعرف قيمة الفريق الهريدي وما قدمه في حياته العسكرية لخدمة وطنة كما تقدم بالشكر لكافة اعضاء مجلس الشيوخ ولكل من قدم واجب العزاء في الفقيد.



وشهدت الجلسة تقدم كافة الهيئات البرلمانية تحت قبة مجلس الشيوخ، الفقيد، مؤكدين علي أنه أحد الرموز الوطنية ومثالا للوطنية والرجوله في كافة المواقع التي تقلدها، وقال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس برلمانية حزب مصر الحديثة: "إنه زامل الفقيد الفريق جلال الهريدي في القوات المسلحة وفي سلاح الصاعقة واعرف الفريق عن قرب و نزل علي خبر الوفاة كالصاعقة خاصة انني كنت خارج الوطن فه زميل سلاح وقضي حياتة في حب مصر و كان يتميز بالالتزام والصمود وضرب أروع الامثال في حب مصر من خلال تاريخه العسكري وكان مثالا وقدوة للجميع فخسارتة خسارة لمصر كلها وليس للاسرتة او للمجلس فقط ولأنه جندي مخلص لم يترك الساحة في يوم من الأيام بل انه خدم مصر أيضا من خلال تراسه لحزب حماة الوطن ليثري الحياة السياسية المصرية".

كما نعاه النائب أكمل نجاتي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، باسم التنسيقية متقدما بخالص العزاء في وفاه الفريق جلال هريدي أحد أبطال حرب اكتوبر، وأحد القامات المصرية الوطنية، قائلا: تعلمنا منه الانضباط والإلتزام فكان رمزاً للوطنية.



كما نعت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون الرلمانية والتواصل السياسي، الفريق جلال الهريدي عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب حماة الوطن، قائلا: اتقدم باسمي وباسم الحكومة بخالص العزاء للامة المصرية ولمجلس الشيوخ لوفاة الفريق الهريدي الذي كان رمزا وطنيا مخالصا خدم في اشرف المؤسسات وهي القوات المسلحة كما أنه كان رئيسا لواحد من أكبر الاحزاب السياسية.

وأضاف "فوزي" إن الفقيد كان يثري الحياة السياسية بوجوده وكان بالفعل جنديا مخالصا لمصر في كافة المواقع، وكان مثالا يحتذي به لذلك نتقدم بخالص العزاء وللجميع الصبر والسلوان سائلين الله عز وجل للفقيد المغفرة والرحمة، وأن يسكنه الله فسيح جناته.

كما نعى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الراحل جلال الهريدي، مؤكدا أنه أثرى الحياة العسكرية والسياسية من خلال تواجده في العديد من القواعد.