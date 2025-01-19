شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الشيوخ يعلن خلو مقعد الراحل الفريق جلال هريدي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، خلو مقعد النائب الراحل النائب جلال محمود فهمي هريدي، عضو المجلس المعين بقرار رئيس الجمهورية، وذلك بعد ورود إخطار كتابي من وزير الداخلية بوفاة النائب الراحل.

وحددت المادة 26 من قانون مجلس الشيوخ، الوضع القانوني حال خلو المقعد الفردي وكذا القائمة، حيث تقضي بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خالياً، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أياً كانت صفته.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

ونعى مجلس الشيوخ، رئيسا وأعضاء الفقيد الراحل، وتقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بخالص العزاء والمواساة لأسرته وذويه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُنزله منازل الصالحين والصديقين والشهداء والأبرار، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.