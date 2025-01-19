شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ ناعيا الفريق جلال هريدي: "أدي مسيرة حافلة بالعطاء والإخلاص" والان مع تفاصيل الخبر

نعي المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره النائب الفريق جلال الهريدى عضو المجلس ورئيس حزب حماة الوطن، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد أن أدى رسالته وقدم مسيرة حافلة بالعطاء والجهد الدؤوب والإخلاص لقضايا وطنه.

وقال أبو شقة، في النعي الذي تلاه عنه المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس النواب، إن الفقيد ــ رحمه الله ــ أحد أبطال القوات المسلحة البواسل، حيث أسس سلاح الصاعقة، وشارك فى العديد من الحروب التي خاضتها مصر، كما أثرى كذلك الحياة السياسية والبرلمانية بمواقفه الوطنية المشهودة، وكفاحه المشرف فى العديد من مجالات العمل الوطنى، وكان نموذجاً يحتذى به فى خدمة بلاده وتفانيه فى الجهد والعمل فى كافة المواقع التي شغلها طوال حياته.

وتوجه وكيل المجلس، بخالص العزاء إلي أسرته الكريمة وتلاميذه ومحبيه، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُنزله منازل الأبرار والصالحين، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، قائلا :"رحم الله الفقيد العزيز، صاحب السيرة العطرة، والذكرى الطيبة.

ومن جانبه قال اللواء طارق نصير رئيس برلمانية حماة الوطن، إنه شخصيا وحزب حماة الوطن يتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر، الذي أصدر اوامره بأن تكون جنازة الفريق الهريدي جنازة عسكرية، وهذا يؤكد على أن الرئيس بالفعل رئيس وطني ومخلص ويعرف قيمة الفريق الهريدي وما قدمه في حياته العسكرية لخدمة وطنه، كما تقدم بالشكر لكافة أعضاء مجلس الشيوخ ولكل من قدم واجب العزاء في الفقيد.