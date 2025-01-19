شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ ينعى الفريق جلال الهريدى ويقف دقيقة حدادا على روحه والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح الفريق جلال هريدي، عضو المجلس رئيس حزب حماة الوطن، والذي وافته المنية.

ونعى المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، الفقيد جلال هريدي، مشيراً إلي أنه قدم مسيرة حافلة بالعطاء والجهد الدؤوب، وكان نموذجا يحتذى به في خدمة بلاده وتفانيه في الجهد بكافة المواقع في حياته، كما نعاه النواب من الهيئات البرلمانية المختلفه، والحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، مؤكداً أن فقده خسارة كبيرة.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة نظر عددا من طلبات المناقشة العامة المقدمة من بعض الأعضاء، كما أنه من المقرر أن يحيل المجلس، عددا من تقارير اللجان المتعلقة باقتراحات وطلبات مقدمة من النواب، إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.