شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: مصر لا تتوقف عن تقديم الدعم السياسى والإنسانى للشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ اليوم، خطوة مهمة نحو استعادة الهدوء والاستقرار بالمنطقة، ووقف نزيف الدم الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل استدامة الاتفاق وانفاذ المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى الفلسطينيين المحاصرين بالقطاع، فضلا عن بدء عملية اعمار القطاع وتأهيل البنية التحتية لاستعادة الأوضاع إلى طبيعتها، من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الذي يعيش في ظروف شديدة القسوة.

ودعا "الجندي"، المجتمع الدولي للقيام بدور حيوي وفاعل سواء من خلال التمويل لإعادة الإعمار أو الضغط على الأطراف لضمان الالتزام بالاتفاق، مشددا على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار جزء من رؤية شاملة لحل القضية الفلسطينية بشكل عادل ودائم، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعيش بكرامة، فضلا عن أن العمل على تعزيز الحوار بين الأطراف الفلسطينية ودفع جهود المصالحة الفلسطينية لتحقيق وحدة وطنية قادرة على مواجهة التحديات التي تعرقل أي تقدم ملموس في الملف الفلسطيني.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الدور المصري في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة الاستقرار للمنطقة كان دائمًا محوريًا وحيويًا، حيث تمكنت مصر من تعزيز اتصالاتها مع مختلف الأطراف، لضمان التوصل إلى صيغة مقبولة تحقق التهدئة، لافتا إلى أن الدور المصري لازال مستمرا بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ حيث تتولي مصر مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار من خلال التنسيق مع الأطراف المعنية، لمنع حدوث أي خروقات قد تعيد التصعيد، مرة أخري، كذلك فتح معبر رفح الحدودي لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والمواد الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وأكد النائب حازم الجندي، أن مصر هي من ستقود الجهود الإقليمية والدولية لإعادة إعمار قطاع غزة، حيث سبق أن أعلنت عن مبادرات وخطط لدعم إعادة بناء البنية التحتية المتضررة، مشددا على أن مصر مستمرة في جهودها لتقديم الدعم السياسي والانساني اللازم للفلسطينيين، والعمل على دفع عملية السلام الشامل والعادل، وذلك من منطلق المسؤولية التاريخية والقومية تجاه القضية الفلسطينية، وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بما ينعكس إيجابيًا على الشعب الفلسطيني والمنطقة بأكملها.