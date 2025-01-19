شكرا لقرائتكم خبر عن لملايين المتقاضين.. النقض تُرسخ 6 مبادئ حول اليمين الحاسمة.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " يهم ملايين المتقاضين.. النقض تُرسخ 6 مبادئ حول اليمين الحاسمة"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض، يهم ملايين المتقاضين الذين يلجأون لليمين الحاسمة لإنهاء النزاع القضائى، حيث رسخت المحكمة 6 مبادئ قضائية بشأن تلك اليمين.. الحاسمة، وذلك في الطعن المقيد برقم 7504 لسنة 75 قضائية، قالت فيه:

1-في اليمين الحاسمة إذا تناقضت مع بعضها وجب نقض الحكم.

2- ولا يجوز تجزئة اليمين الحاسمة فى موضوع لا يقبل التجزئة بتوجيها الى البعض دون البعض الآخر.

3-وفى حالة اختلاف المواقف من اليمين بحيث حلف البعض ونكل البعض، وجب الاجتهاد وإعمال النظر حتى لو أدى ذلك إلى اطراح اليمين وعدم الحكم بما أسفرت عنه.

4- ولا يجوز تجزئة الصورية بحيث يكون البيع صوريًا لأحد عاقديه وغير صورى بالنسبة للعاقد الآخر.

5- وإهدار الدليلين المستمدين منهما لتعرضهما وتناقضهما.

6- يترتب على حلف البعض ونكول البعض الآخر تجزئة الصورية.

وبحسب "المحكمة": أما إذا اختلف موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة فحلف البعض ونكل البعض الآخر وكانت يمين كل منهم يتعدى أثرها إلى الآخر ولا سبيل للتفضيل بينهم وبرغم أن الأصل أنه لا يجوز طرح الدليل المستمد من حلف اليمين الحاسمة ولا نقضها أو إثبات كذبها إلا أنه في الحالة سالفة البيان وإزاء تناقض موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة بين حلف ونكول واستحالة الجمع بين الموقفين بما يجعل الدليل المستمد منهما متهاترا متساقطا يُهدر بعضه بعضا فلا مناص في هذه الحالة من إهدارهما معاً بحيث يضحى على موجه اليمين الحاسمة أن يلجأ في إثبات دعواه إلى طرق الإثبات الأخرى غير اليمين الحاسمة .

لما كان ذلك - وإزاء تناقض موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة بين حلف ونكول واستحالة الجمع بين الموقفين، فإنه كان لزاما على الحكم المطعون فيه إهدار الدليلين المستمدين منهما، إذ يترتب على حلف البعض ونكول البعض الآخر تجزئة الصورية، ومن غير المتصور في هذا الوضع أن يكون البيع صورياً بالنسبة إلى أحد عاقديه وغير صورى بالنسبة إلى العاقد الآخر، وكانت الغاية من اليمين الحاسمة هي حسم النزاع، فيتعين أن تكون الواقعة محل الحلف قاطعة في النزاع بحيث يترتب على أدائها تحديد مصير الدعوى قبولاً أو رفضا.

وإليكم التفاصيل كاملة:

يهم ملايين المتقاضين.. النقض تُرسخ 6 مبادئ حول اليمين الحاسمة.. الأبرز اليمين الحاسمة إذا تناقضت مع بعضها وجب نقض الحكم.. ولا يجوز تجزئة الصورية فيها خاصة في البيع والتعاقد.. وإهدار الدليلين المستمدين منهما

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