شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد التحالف الوطنى لدعم الأولى بالرعاية قبل حلول رمضان؟.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

اعتاد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى مشاركة الأهالى المناسبات والأعياد ومد يد العون والمساعدة للأسر الأكثر احتياجا فى كافة المحافظات والقرى بالدعم اللازم فى كل المناسبات والظروف، ومع اقتراب شهر رمضان الكريم بدأ أعضاء التحالف الوطني فى الانتشار لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا استعدادا لشهر رمضان الكريم.

وقامت مؤسسة العربي لتنمية المجتمع بتوزيع 600 بطانية طبقتين كبيرة حفر ليزر في محافظة أسيوط.

كما قامت المؤسسة بتوزيع 500 بطانية طبقتين كبيرة حفر ليزر في محافظة كفرالشيخ. تسعى مؤسسة العربي لتنمية المجتمع من خلال هذه الأنشطة إلى تلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف معاناتهم خلال الأجواء الباردة.

ويأتي هذا النشاط ضمن حملة "إيد واحدة"، والتي تهدف إلى توفير الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية خلال فصل الشتاء وشهر رمضان.

وفي إطار المرحلة الثانية من حملة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي "إيد واحدة"، نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية والمصرف المتحد في تنفيذ قافلة مساعدات "صناع الدفا" في شمال سيناء.

واستهدفت المبادرة توزيع بطاطين الشتاء وكراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في رفح، الشيخ زويد، نخل، والحسنة، إضافة إلى الأسر الفلسطينية التي تستضيفها المحافظة منذ بداية الأحداث في غزة.

كما شملت التوزيعات المناطق الصحراوية والتجمعات البدوية في شمال سيناء، خاصة في قرى الجورة، نجع شبانة، وأبو زرعي.

وأكد هاني عبد الفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير، في تصريحات له، أن المؤسسة تسعى لتقديم الدعم في جميع أنحاء مصر، خصوصًا في المناطق الصحراوية والحدودية. كما أضاف أن المبادرة تُنفذ للعام الخامس على التوالي.

من جانبها، أشادت جيهان أبو حسين، رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية بالمصرف المتحد، بالجهود المشتركة مع مؤسسة صناع الخير، مؤكداً أن المصرف سيواصل تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية في شمال سيناء خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك توزيع المساعدات في رمضان.