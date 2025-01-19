شكرا لقرائتكم خبر عن ناجى الشهابى: الشعب المصرى أكثر وعيا بالمخططات الخبيثة للجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

اعتبر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة استقرار مصر من خلال نشر الشائعات والأكاذيب لن تحقق أهدافها.

وأكد الشهابي، أن الإخوان يستغلون الأزمات الاقتصادية والسياسية لشن حملات إعلامية مسمومة تهدف إلى تحريف الحقائق وخلق حالة من التشكيك بين الشعب والدولة.

وأوضح أن الشعب المصري أصبح أكثر وعياً لأساليب الإخوان الخبيثة، مشددا أن الحكومة نجحت في تعزيز الثقة الشعبية من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية هامة.

وأضاف أن هذه الإصلاحات بدأت تظهر نتائجها بشكل ملموس، وهو ما يساهم في تحصين مصر ضد محاولات الفوضى والتشكيك.

وتطرق الشهابي إلى الدور الهام الذي تلعبه وسائل الإعلام والمجتمع المدني في التصدي لهذه الأكاذيب، مشيراً إلى أن الحقيقة ستكون دائماً سيدة الموقف، وأن محاولات الإخوان لن تثني مصر عن مواصلة مسيرتها التنموية.

وأثنى الشهابي على جهود الدولة في مواجهة الإرهاب والتطرف، مؤكداً أن مصر ستظل صامدة أمام أي محاولات خارجية أو داخلية تهدف إلى زعزعة استقرارها، وأن الجميع يجب أن يتكاتف من أجل الحفاظ على وحدة الوطن ومكتسباته.



