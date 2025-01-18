تمديد توقيف رئيس كوريا الجنوبية المعزول

ابوظبي - سيف اليزيد - مدّدت محكمة في كوريا الجنوبية، الأحد، توقيف رئيس البلاد يون سوك يول المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.

وعلّلت محكمة في العاصمة "سول"، حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ"تخوّف" من أن يعمد الأخير إلى "إتلاف أدلة" في تحقيق يطاله.

كان الرئيس الكوري الجنوبي المعزول قد مثُـل أمام القضاء للبتّ في طلب تمديد احتجازه.

وتناول يون الكلمة لمدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية للأنباء.

وكان محاميه قد قال، في وقت سابق، إن موكّله يأمل "بردّ الاعتبار" أمام القضاة.

وصرّح يون كاب-كون، محامي الرئيس المعزول، للصحافيين بعد انتهاء الجلسة، أن موكّله "قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية".