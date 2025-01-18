عشرات القتلى إثر انفجار صهريج وقود في نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - قُتل 70 شخصا على الأقل، اليوم السبت، في وسط نيجيريا بانفجار صهريج وقود انقلب وتجمع حوله حشد لجمع الوقود، وفقا لهيئة سلامة الطرق.

وقال كومار تسوكوام، مدير الهيئة الفدرالية لسلامة الطرق في ولاية النيجر، عبر الهاتف إن "حصيلة القتلى بلغت إلى الآن 70 شخصا".

وتعرضت الشاحنة، المحملة بـ60 ألف لتر من البنزين لحادث قرابة الساعة العاشرة من صباح السبت (09,00 بتوقيت غرينتش)، عند "تقاطع ديكو" على الطريق الذي يربط العاصمة الاتحادية أبوجا بمدينة كادونا، بحسب المصدر نفسه.

وتشهد نيجيريا حوادث مشابهة من حين لآخر. كان آخرها في أكتوبر الماضي، حين قتل 170 شخصا على الأقل جراء انفجار صهريج للوقود في شمال البلاد.